Украинский "Монобанк" не будет закрывать счета своих клиентов, которые находятся в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но прекращает обслуживание тех, кто находится в России, Белоруссии и ряде других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook соучредителя Monobank Олега Гороховского. По его словам, решение о прекращении обслуживания клиентов, которые до 24 февраля 2022 года выехали на территории временно оккупированных Крыма, Донецка и Луганска, оказалось спорным. "Конечно же, мы не примем решения, вызывающего недовольство у более чем 30% опрошенных. Мы не будем закрывать счета клиентам, выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО", — отметил он. Напомним, вчера стало известно, что "Монобанк" хотел закрыть счета тех, кто не покинул Крым, ОРДЛО, Россию, Белоруссию, Северную Корею, Эритрею и Сирию. В целом данное мероприятие должно было затронуть более 11 000 клиентов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.