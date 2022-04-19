Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших банков и финансовых российских учреждений из-за вторжения в Украину. В частности, в список вошел Центральный банк России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства. "Новая Зеландия вводит санкции против 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряд других крупнейших финансовых учреждений страны, которые владеют примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации", — заявила глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута . Указано, что санкции предназначены для наложения экономических и политических расходов, в частности, для организаций, финансирующих продолжение вторжения в Украину. "Этим последним раундом санкций Новая Зеландия присоединяется к странам по всему миру, которые наложили жесткие наказания на президента Путина и систему, финансирующую его незаконное вторжение", — отмечает Махута. По ее словам, в рамках последнего раунда санкций были определены учреждения: Альфа-Банк, Банк Россия, Банк Открытия, Черноморский банк развития и реконструкции, Центральный банк РФ, Кредитный банк Москвы, Газпромбанк, Генбанк, Промышленно-сберегательный банк, Новикомбанк, Российский сельскохозяйственный банк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк. "Мы глубоко озабочены сообщениями о жестокости со стороны российских сил. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международным уголовным судом зверств, совершенных в отношении граждан Украины", — добавила глава МИД страны. Напомним, недавно правительство Новой Зеландии объявило о введении 35-процентного тарифа на весь импорт из РФ и распространит существующие экспортные запреты на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.