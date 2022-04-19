При посадке картофеля следует соблюдать определенные правила и избегать ошибок, которые могут стать причиной снижения урожайности. Об этом сообщает Agromarket. Посадка с длинными побегами Такой картофель будет сходить очень долго или не сойдет вообще. Ростки длиннее 3 см надо обламывать, а менее 3 см – оставлять. Картофель нужно подержать до посадки 5-7 дней при свете, чтобы в них накопились нужные для роста и развития всходов вещества. Густо посадка Чем гуще – тем обильнее урожай – такое правило не работает. Ведь для освещения и роста картофеля нужно пространство. Оптимальное расстояние между строками 60-70 см, а между лунками – 35-40 см. Если вы сажаете слишком мелкий картофель, или частями – сократите расстояние на 15 см. Неравномерную лестницу можно заполнить Бывает, картофель сошел неравномерно, появились пустые места. В конце ряда посадите клубни почаще. Если появились пустоты, выкопайте лишние кусты и пересадите в пустое место. Сажать поздно Народная примета говорит, что самое благоприятное время – когда на берегу начали распускаться листики. Обычно это бывает в начале мая. Последним термином считается Летний Николай, 22 мая. Если картофель посадить позже, он не успеет созреть, будет плохо храниться, урожай снизится. Неправильная подкормка На каждом этапе развития нужно определенные удобрения: при наращивании ботвы – азотные, при появлении ботвы – калийные, при цветении – фосфорные. Количество удобрений зависит от плодородия почвы. Ошибки при сборе урожая Нельзя спешить выкапывать, спеша за теплыми днями. Ботва не должна быть зеленой, она должна высохнуть. Не держите картофель на свете. Выкопанный урожай до вечера оставьте для просушки, затем уберите на хранение, иначе картофель позеленеет и накопит яд – соланин. А вот семенные клубни (посадочный картофель) рассыпьте в тени тонким слоем на 8-10 суток для озеленения. Так они сохранятся лучше. Раньше мы писали, можно ли сажать картофель в Великую субботу.