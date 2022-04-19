В течение апреля на выплату помощи на проживание Минсоцполитики направило в Сбербанк более 1,2 миллиарда гривен. За счет этих средств помощь получат около 248 тысяч внутри перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Как отмечается в сообщении, Сбербанк перечисляет средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях в рассрочку. До конца апреля предусмотрено дальнейшее перечисление средств на выплату пособия на проживание с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных лиц продолжается, а также того, что правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми помощь на проживание заявителям будет выплачиваться, начиная с марта. Согласно решению правительства, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен; для других лиц – 2 000 гривен. Марина Лазебна, министр социальной политики Украины, выразила надежду, что на днях заявление на жительство можно будет подать через Действие, и это позволит всем, кто нуждается в помощи, обратиться за ней без очередей и лишних документов. "Следующая наша задача – предоставить статус внутренне перемещенных лиц и помощь на проживание людям с деоккупированных территорий, в которых разрушено жилье, даже если они никуда не переезжали. Ведь проживать в своем доме они не могут", — сказала Лазебна. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.