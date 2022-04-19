План Владимира Путина захватить Украину за три дня не удался из-за того, что украинская армия образца 14-го года и украинская армия образца 22-го года – это две разные армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко. "Просчитался Путин потому, что это абсолютно уникальная и новая армия. Армия, которую Украина построила за восемь лет. Представьте себе, что в 2014 году не знали, что такое натовские стандарты. По закону вход в помещение Генерального штаба МО офицеру из стран-членов" НАТО было запрещено законом.Украинским военным образца 2013 года говорили: "у вас половина коррупционеров, половина агентов ФСБ, и поэтому с вами никто не будет работать", — заявил Порошенко. Он также добавил, что на сегодняшний день армия хорошо вооружена, что кардинально изменило ход войны и является причиной того, что Путин просчитался. "А еще причиной является единство украинского общества. Я склоняю голову перед мужеством украинских защитников, перед решимостью и самоотверженностью украинских добровольцев, волонтеров, спасателей, полицейских, сотрудников спецслужб и, наконец, украинского народа, который продемонстрировал эти чудеса. Я думаю, что мы удивили мир, мы удивили Путина. И мы точно не удивили себя, потому что мы знали — кто мы", — убежден Порошенко. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.