В Украине на Пасху правоохранители усилят охрану храмов Перед началом службы церкви проверят взрывотехнику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина. "В первую очередь мы говорим о попытках срыва богослужений в отдельных храмах. Взрывотехники будут проверять храмы на предмет минирования", — сказал Енин в эфире общенационального телемарафона. По его словам, на Пасху полиция перейдет на усиленный режим службы в районах храмов. Напомним, накануне Енин не исключил возможность диверсий со стороны российских кафиров в канун Пасхальных праздников. Отметим, ранее в СНБО предупредили о риске обстрела оккупантами украинских храмов в Пасхальную ночь. Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!