Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал членов своего кабинета о боевых действиях на Донбассе. Он отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин очень разгневан поражением, однако полон решимости одержать хоть какую-то победу. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время встречи с другими мировыми лидерами Джонсон заявил, что сегодня необходимо усилить глобальную поддержку Украины и санкции против России.

Старший советник по национальной безопасности отметил, что сегодня Путин сосредоточен на войне на Донбассе и следующая фаза войны, вероятно, будет затяжным конфликтом, который продлится несколько месяцев. В то же время, Россия готова использовать свое преимущество в численности, однако Украина уже показала, что это вряд ли сработает.

По словам пресс-секретаря Джонсона, премьер заявил, что Россия продолжает совершать предварительные ошибки и вступать в бои частями. Однако моральный дух россиян довольно низкий — солдаты отказываются воевать. Война России против Украины длится пятьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.