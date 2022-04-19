Служба безопасности Украины отчиталась о нейтрализации агентов российских спецслужб в двух регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт СБУ. Ведомство выявило "спящую" диверсионную группу из трех местных жителей на Днепропетровщине. Ячейку ФСБ сформировали еще в 2015 году, "законсервировали" и периодически давали отдельные поручения его членам. Активная работа диверсантов возобновилась после начала войны. Они должны были наблюдать за объектами инфраструктуры и устроить поджоги ряда патриотических объединений. "Среди последних задач диверсантов – проникнуть в ряды местной терробороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и ВСУ. Несмотря на легенду, СБУ вовремя их разоблачила", – говорится в сообщении. На Луганщине спецназовцы задержала вражеского агента. Его Россия "забросила" в Украину за неделю до войны. Агент только что вышел из российского СИЗО и оказался в зоне операции Объединенных сил, где должен был фотографировать позиции ВСУ и вести разведку. Напомним, что правоохранители усилят охрану церквей на Пасхальные праздники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.