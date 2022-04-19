Глобальная спутниковая система Starlink, обеспечивающая доступ в интернет, откроет представительство в Украине. Работа над этим уже началась. Об этом сообщает Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. "Сейчас Украину уже невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще доступнее для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость — Starlink начал работу на открытием представительства в Украине!" – написал Федоров. Министр сообщил, что уже поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее. По его словам, на сегодняшний день более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, заведений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории . Напомним, ранее в агентстве США по международному развитию (USAID) заявляли, что Украине было передано 5 тысяч станций StarLink. Также сообщалось, что в начале апреля в освобожденном от российских кафиров Ирпене с помощью Starlink возобновили мобильную связь. Напомним, что РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию по подключению к Starlink.