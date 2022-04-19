По состоянию на 18 апреля более 1,4 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемешанные лица. Они могут получить по 2000–3000 гривен компенсации на проживание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Как отметила, министр социальной политики Марина Лазебна, из-за большого количества вынужденно перемещенных людей во многих общинах образовались большие очереди на регистрацию. "Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже с завтрашнего дня, стать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заву на помощь на проживание можно будет через Действие, не выходя из дома без очередей и лишних бумаг", — прокомментировала Лазебна. Напомним, что в рамках помощи внутренне перемещенным лицам с жильем правительство компенсирует коммунальные расходы общинам и людям, бесплатно размещающим у себя переселенцев. Также государство оказывает помощь на проживание переселенцам с территорий активных боевых действий. Помощь оказывается в размере 3000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2000 гривен для других лиц. Всем, кто имеет право на эту помощь и до конца апреля подаст заявление на ее получение, государство перечислит пособие за два месяца – март и апрель. Как сообщало РБК-Украина, в течение апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило в Сбербанк более 1,2 миллиарда гривен. За счет этих средств помощь получат около 248 тысяч внутри перемещенных лиц. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.