Украина третий день не может согласовать с российской стороной гуманитарные коридоры. Кроме того, кафиры отказываются открыть коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по реинтеграции Ирины Верещук. "Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе. По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска", — отметила она. По ее словам, продолжаются переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях. Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на сегодняшний день два эвакуационных поезда с востока. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.