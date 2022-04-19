В 2022 г. в Украине может быть не собрана треть урожая и не обработана треть сельскохозяйственных земель. Масштабное уничтожение посевов и разрушение инфраструктуры в ходе войны ставит под опасность создание продовольствия и продовольственную сохранность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Как отмечается в публикации, для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью и перебоями в функционировании продовольственных цепочек в Украине срочно требуется около 115,4 млн долларов. В этой связи ФАО заявила о необходимости немедленно поддержать украинских фермеров в посадке овощей и картофеля в этот весенний сезон, а также дать им возможность добраться до своих полей и спасти урожай озимой пшеницы. В рамках этого плана ФАО более чем удвоило свой первоначальный запрос на сумму 50 млн долларов, с тем, чтобы оказать поддержку 376 660 малым и средним фермерским хозяйствам или почти одному миллиону человек в период до конца декабря 2022 года. Непосредственной задачей ФАО является оказание помощи в текущем весеннем посевном сезоне и предотвращение срыва предстоящего сбора урожая озимых культур, обычно приходящегося на июнь-июль, иначе продовольственная безопасность страны окажется под угрозой. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.