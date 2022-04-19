На 19 апреля назначены два эвакуационных поезда из восточной части Украины. Они будут отправляться из Покровска и Лозовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци". Сообщается, что "Укрзализныця" назначает сегодня два эвакуационных поезда: №45 Лозовая – Ужгород №233 Покровск – Чоп Точное время отправки доступно в справочной службе на вокзалах или на горячей линии 0 800 503 111. Напомним, РБК-Украина публиковала полный график эвакуационных рейсов на сегодняшний день. В Западную Украину продолжают отправляться рейсы из Днепра, Харькова и Запорожья. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.