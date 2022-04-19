Во время войны в Украине произошли некоторые изменения на рынке труда. Некоторые профессии стали более востребованными, некоторые – наоборот. Кого сейчас чаще всего ищут работодатели? В каких городах больше всего шансов устроиться на работу? На эти вопросы ответили специалисты портала для поиска работы Work.ua. В каких городах больше всего запросов от работодателей Так, на 18 апреля на сайте размещено более 2650 вакансий для соискателей из Киева. Это больше, чем в любом другом городе Украины. На втором месте – Львов, на третьем – Днепр, на четвертом – Одесса, а на пятом – Черновцы. Топ-10 должностей по количеству вакансий по версии Work.ua в Киеве сейчас выглядит так: Менеджер по продажам — 150 вакансий Директор — 88 Фармацевт — 87 Продавец-консультант — 83 Менеджер по работе с клиентами — 68 Администратор — 61 Переводчик — 61 Бухгалтер — 56 Логист — 55 Мастер маникюра — 53, а водитель — тоже 53 вакансии. Раньше мы писали, сколько готовы платить работодатели в Киеве.