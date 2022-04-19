Российские кафиры в ночь на 19 апреля обстреляли Николаев из артиллерии. Вражеские снаряды попали в склад и жилой дом, в результате чего возникли пожары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Николаевской области. Отмечается, что возгорание возникло в складском помещении магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе и здании. Огонь распространился на 200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли несколько бригад спасателей, а также сотрудников "Николаевоблэнерго", "Николаевгаз" и экипаж патрульной полиции. Напомним, недавно кафиры снова обстреляли Николаев и Очаков. Вражеские снаряды попали в жилые дома. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.