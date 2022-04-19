Правоохранители в Украине постоянно фиксируют нарушение комендантского часа. За прошедшие сутки было задержано 69 нарушителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Евгения Енина во время телемарафона. "За последние сутки по Украине задержаны 69 нарушителей комендантского часа, проверены более 4000 подозрительных лиц и такое же количество автомобилей", — заявил Енин. Напомним, в МВД предупредили о возможных диверсиях со стороны кафиров на Пасху. Кроме того, в Украине усилят охрану храмов в пасхальные праздники. Перед началом службы церкви проверят взрывотехники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.