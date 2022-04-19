Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что бои в области активизировались существенно и обострилась ситуация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву головы в телемарафоне. По его словам, в Пологовском районе существенно обострилась ситуация. "К настоящему времени бои активизировались существенно. Пологовский район, там обострилась ситуация. Боестолкновения активизировались. Ребята держат линию обороны, но идет массированное наступление противника" — сказал Старух. Ранее мы сообщали, что кафиры из "Градов" атаковали город и село в Запорожской области. Также мы писали, что в Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищении людей россиянами. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!