В освобожденной от российских кафиров Киевской области продолжается разминирование населенных пунктов. В частности, силами ГСЧС и военных в течение 18 апреля было обезврежено 508 взрывоопасных предметов, а с момента освобождения области – 16,501 предмет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка в Telegram. "Непосредственно за прошедшие сутки спасатели обследовали следующие населенные пункты: Бучанского района: Горенка, Немешаево, Микуличи, Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качалы, Старая Буда, Новая Буда, Загальцы, Майдановка, Новая Плотина, Дружка , – отметил он. Также работы по разминированию проводились в Броварском и Вышгородском районах. "Обследованы пункты Броварского района: Русановка, Михайловка, Победа, Богдановка, Залесье, Скибин, Большая Дымерка. Вышгородского района: Козаровичи, Иванков, Дымер, Катюжанка, Рудня, Тальская, Феневичи, Поталиевка, Дымарка, Красиловка, Старые Соколы, ", – рассказал Павлюк. Как ранее сообщал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в Житомирской области уже разминированы восемь населенных пунктов.