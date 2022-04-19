Украинские защитники дважды остановили попытки оккупантов пойти в наступление вблизи Авдеевки. При этом российские войска продолжают постоянные обстрелы в Марьинском и Торецком общинах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВ Павла Кириленко. "Россияне продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях. В Очеретинской общине несколько сел остались без электричества, возобновить электроснабжение сейчас нет возможности. Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление — обе попытки остановили Вооруженные силы Украины" . По его словам, в результате артобстрелов погиб один гражданский лицо, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод. "Постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой общинах. В Торецке идет эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Все преступления российской армии тщательно документируем!" – резюмировал Кириленко.

Фото: ВСУ дважды остановили наступление возле Авдеевки, в Марьинке постоянные обстрелы (t.me/pavlokyrylenko_donoda) Ранее стало известно, что российские войска вчера утром начали наступление на Донбассе, однако наши военные продолжают держаться и защищать территорию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.