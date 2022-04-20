Когда белорусскому парню Тимуру Мицкевичу было 16 лет, его жестоко избили каратели в августе 2020 года, когда в стране были массовые протесты против сфальсифицированных Лукашенко президентских выборов. Теперь юноша воюет на стороне Украины. Смотрите его историю ниже в материале Styler. Тогда врачам пришлось вводить парня в искусственную кому, чтобы он выжил. На Тимура возбудили уголовное дело, а его мама умерла. Он сбежал из больницы, покинул Беларусь, и теперь Тимур воюет за правду на стороне Украины.

Фото: Тимур Мицкевич воюет в Украине (t.me/truexanewsua) Каратели в 2020-м жестоко поиздевались над Тимуром 16-летний подросток 12 августа даже не был протестующим. В тот вечер он шел к другу, чтобы отправиться на рыбалку. Однако на автобусной остановке был жестоко избит карателями вместе с другими мирными белорусами. По словам матери Тимура Татьяны Мицкевич, сначала ее сына избивали во Фрунзенском отделении милиции Минска, а затем в партизанском РУВД. Сначала людей избивали в бусе, а затем в участке. Там парню засунули в горло дубинку и пихали ее дальше ногами. Кроме того, его били электрошокером по пяткам, дубинками по глазам. "Когда он начал задыхаться, он услышал, как позвали одного из людей. Они спросили: "Куда его?" Потому что он уже на последнем дыхании был. И вот они сказали: "Забросьте его в подвал, пусть подышит". Один из милиционеров. тогда сказал: "Вы что, с ума сошли, это ребенок." После чего начал как-то ему помогать и вызвать "скорую", — рассказывает сестра парня. Тимур несколько дней провел в искусственной коме, куда его ввели врачи, чтобы облегчить восстановление. На стороне Украины воюют бойцы из разных стран мира: белорусы, грузины, чеченцы, "Интернациональный легион". Даже россияне создали легион "Свобода России", чтобы свергнуть путинский режим.