Французская группа Danone объявила о решении прекратить импорт некоторых товаров в Россию из-за военной агрессии против Украины. Речь идет о брендах Evian и Alpro. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании. Danone собирается приспособить свою деятельность в России. В частности, компания планирует переориентироваться на основные молочные продукты, детское и лечебное питание. Также Danone приостановит импорт минеральной воды Evian и растительного молока Alpro. "Danone не обналичивает, дивиденды или прибыль из России и пожертвует любую прибыль, полученную в стране, организациям по оказанию гуманитарной помощи", — говорится в сообщении. Ранее мы сообщали, что Danone прекращает инвестиционные проекты в РФ, однако сохраняет производство молочной продукции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.