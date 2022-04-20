Юридические подгруппы, участвующие в мирных переговорах с Россией, дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины. Процесс продолжается с оглядкой на то, что будет происходить на полях столкновений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ". По его словам, у украинской стороны было удачное формульное решение, как выйти из войны и получить гарантии безопасности. И более или менее понятная формула зафиксирована в стамбульском коммюнике. Но после того, как стало известно о военных преступлениях русской армии в Киевской области, переговорный фон изменился. Кроме того, после этого произошел ракетный удар по вокзалу в Краматорске, а на сегодняшний день продолжается физическое уничтожение Мариуполя. "Но рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины по его соответствию международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", — добавил Подоляк. Напомним, ранее Подоляк заявлял, что трудная ситуация в Мариуполе усложнила переговорный процесс, а Россия сделала серьезную ставку на второй этап войны на востоке Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.