Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. О своем визите он сообщил лично. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Евросовета в Twitter. "Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", — написал он, добавив фото из столичного вокзала, где со встречающих его лиц виден посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

In Kyiv today.In the heart of free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) 4 апреля 2022 Напомним, недавно стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес приедет в Киев в ближайшее время. В Белом доме оценили возможность визита Байдена в Украину.