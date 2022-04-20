Оборонные сооружения, которые строились вокруг Днепропетровской области, постоянно усовершенствуются. Также сформированы большие запасы продовольствия, воды и медикаментов. Приняты и все меры для отражения химических атак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра терробороны Днепра Геннадия Корбана в видеокомментарии 19 апреля. "Город и область приняли более 5 тыс. раненых. Медучреждения обеспечены всем необходимым. Мы также заботимся о логистике военных", — сказал руководитель Центра терробороны. Также, по его словам, в Днепре и других крупных городах области военные подразделения не находятся. "Поэтому горожане могут не волноваться по этому поводу. Даже тероборона находится сейчас на так называемых позициях", — добавляет Корбан. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.