В Донецкой области кафиры за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов. В результате ударов есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию. Отмечается, что российские военные обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Угледар, Марьинку, Краматорск, Новогродовку, Торецк, Николаевку, Благодатное, Орловку, Рубцы и Привилегию. Разрушения претерпели не менее 30 гражданских объектов — жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины, железнодорожный путь. Оккупанты применили против мирных жителей ракеты, реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию. Полицейские задокументировали военные преступления России и открыли уголовные производства по ст. 110 и ст. 438 УК Украины. Напомним, сегодня Украине удалось договориться о гуманитарном коридоре для Мариуполя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.