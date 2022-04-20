Идею обмена задержанного Виктора Медведчука на жителей и защитников осажденного Мариуполя предложил сам народный депутат. Но, по всей видимости, она не заинтересовала российскую сторону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ". По его словам, Медведчук является элементом войны и был одним из тех, кто спровоцировал агрессию России против Украины. "Мы готовы обменять этого субъекта на определенное количество наших военнопленных, потому что для нас наши люди гораздо важнее", — отметил Подоляк. Он также подчеркнул, что и сам Медведчук хочет найти выход из ситуации, поскольку ему придется давать показания о том, что он делал с 2014 года в Украине и почему его деятельность привела к российскому вторжению. "Это была его инициатива: предложить себя в обмен на жителей и защитников Мариуполя. На мой взгляд, это была единственная формула, по которой можно было отдать этого субъекта и забрать всех наших людей из Мариуполя, чтобы они там не погибали с учетом того. Как ведет войну Российская Федерация, там ковровые бомбардировки — и крылатые ракеты, и артиллерия бесконечно разрушают "Азовсталь", — отметил Подоляк. Он добавил, что российская сторона на сегодняшний день просто игнорирует Медведчука, поскольку он "развел их на большие деньги и при этом постоянно врал". Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не получил ответ России относительно обмена Медведчука на жителей и защитников Мариуполя. Отметим, на днях также появилось обращение двух пленных британцев, которые в эфире российского телевидения попросили обменять их на Медведчука. Однако официальный Лондон заявил, что не будет вмешиваться в этот процесс. В первые дни полномасштабного вторжения Медведчук скрылся из-под домашнего ареста по делу о государственной измене и финансировании терроризма. В начале апреля он был задержан. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.