Вкладчики ликвидируемых банков получили возможность получать гарантированное возмещение удаленно. ПриватБанк начинал выплаты вкладчикам онлайн без их личного присутствия в учреждении банка. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу банка. Как отмечается в сообщении, это первый банк-агент, реализовавший инициативу Фонда гарантирования вкладов по дистанционным выплатам. Для получения гарантированной суммы дистанционно нужно быть клиентом ПриватБанка и пройти идентификацию, обратившись в клиентскую поддержку банка, в онлайн чат-бот на сайте банка или в интернет-банке Приват24. Напомним, Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам в период действия военного положения в Украине. В частности, по желанию, ликвидируемые вкладчики банков смогут получить гарантированную сумму по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.