Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне в этом году. Решение принято из-за вторжения Москвы в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной спортивный сайт Sportico. Запрет на участие российских игроков не позволит второй ракетке мира Данилу Медведеву и занимавшему восьмое место Андрею рублеву участвовать в мужской жеребьевке. Анастасия Павлюченкова занимает 15 место в женском рейтинге. В публикации говорится, что пока неясно, будет ли введен запрет для спортсменов из Беларуси. Беларусь является ключевым плацдармом для вторжения в Украину. Руководящие органы мирового тенниса запретили России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях после вторжения. Отдельным игрокам можно участвовать в турах, но не под именем или флагом своей страны. В прошлом месяце министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что ему будет неудобно, если "российский спортсмен будет нести российский флаг" в Уимблдоне в Лондоне. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.