Главной задачей российского олигарха Романа Абрамовича на мирных переговорах с Украиной является сглаживание углов. Поскольку российская сторона продолжает утверждать, что занимается "денацификацией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ". В частности, он заявил, что у него нет информации о последнем приезде Абрамовича в Украину и его причинах. "Он является членом российской делегации прежде, но там он выполняет роль медиатора, который должен делать так, чтобы диалог все же происходил с учетом очень негативного отношения нашего к российской делегации или российской делегации, которая продолжает считать, что они занимаются какой-то денацификацией. То есть его задачи эти углы сглаживать", — отметил Подоляк. Напомним, по данным Bloomberg, Абрамович недавно посетил Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что олигарх на переговорах является членом российской делегации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.