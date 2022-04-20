Среди сотрудников "Укрзализныци" обнаружили четырех коллаборантов. Они сотрудничали с русскими военными и передавали им информацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина. "Речь идет об агентах, которые общались с российскими войсками и системно передавали им информацию. На сегодняшний день у нас уже есть 4 подтвержденных коллаборанта. Ими уже занимаются правоохранительные органы", заявил Камышин. Он отметил, что внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает по выявлению подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. "А они уже, в свою очередь, делают свою работу", — добавил Камышин. Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила двух сотрудников "Укрзализныци". Их подозревают в сотрудничестве со страной-агрессором. СБУ разоблачила в Днепропетровской и Луганской областях российских агентов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.