Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США объявят о новом этапе помощи Украине в области безопасности в очень короткие сроки, поскольку вторжение России продолжается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Президент Байден в ближайшее время объявит о следующем этапе военной помощи. Скоро услышите больше", – заявила Псаки. Она также отметила, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома по поводу помощи Украине, пообещав, что США продолжат оказывать как военную помощь, так и помощь в сфере безопасности. Напомним, Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит дополнительную военную помощь на 800 млн долларов, включающую бронетехнику и вертолеты. Мы также писали, что в Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины. Кроме того, в сутки в Европейский регион отправятся еще четыре самолета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.