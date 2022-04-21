Президент США Джо Байден утром 21 апреля выступит с новым заявлением по ситуации на Украине. Об этом стало известно из его официального рабочего графика, опубликованного пресс-службой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. В 9:45 по местному времени в Вашингтоне (15:45 по Киеву) Байден должен предоставить обновленную информацию о войне между Москвой и Киевом. Других подробностей по поводу содержания будущего выступления пресс-служба не сообщает. Предполагается, что президент США в своем выступлении может прокомментировать итоги прошедшей в Вашингтоне встречи министров финансов стран "Большой семерки". Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.