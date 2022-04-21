Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что любые мирные переговоры Украины с РФ о прекращении огня, скорее всего, обречены на крах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Глава британского правительства сравнил такие переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным по Украине с переговорами с уже вцепившимся в ногу крокодилом. "Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудности, с которыми сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать поставлять им оружие", — отметил Джонсон. Он также сказал перед своим визитом в Индию, что мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, согласились на дискуссии на этой неделе продолжать поставлять Украине вооружение, в том числе артиллерию, поскольку РФ активизирует свои атаки на Донбассе. "Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его очевидная стратегия состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы" , – говорит премьер Британии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным. При этом в Кремле заявляют, что передали Украине проект договора "с четкими формулировками". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.