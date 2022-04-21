Все санкции, введенные странами "Большой семерки" против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, были разработаны с учетом минимизации ущерба мировой экономике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу G7. "Мы разработали наши санкции так, чтобы они носили строго целенаправленный характер, с целью минимизации ущерба третьим странам и мировой экономике", — говорится в сообщении. Главы финансовых ведомств "Большой семерки" отметили, что из антироссийских санкций были исключены ключевая сельскохозяйственная продукция и гуманитарные предметы первой необходимости. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.