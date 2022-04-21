Гороскоп на 2022 год расскажет, что готовят звезды всем знакам Зодиака в особый день – в четверг 21 апреля. Астрологи дали совет каждому представителю зодиакального круга. Об этом пишет NDR. Овен Осторожно! Если сегодня вы будете полагаться исключительно на удачу, вы можете упустить важные моменты. Телец Вам следует держаться подальше от тех людей, которые мешают вам мечтать и развиваться. Близнецы Это очень хороший день для общения. Вы будете открыты другим и получите новые навыки и связи. Рак Не беритесь за слишком сложные задачи. Вам стоит сесть и посмотреть, как все само собой устроится. Лев Постарайтесь расслабиться и помните, что небо не упадет без вас в ближайшее время. Дева Даже если вы будете правы, вам лучше не ввязываться в долгие дискуссии. Иначе вы можете проиграть. Весы Ваши сомнения безосновательны. Благодаря вашей подготовке вряд ли что-нибудь может пойти не так. Скорпион То, сработают ли ваши планы сейчас, зависит не только от вашей привязанности к делу, но и от везения. Стрелец К новым предложениям следует относиться с осторожностью. Судите о вещах максимально трезво. Козерог Не вмешивайся сегодня в лишние споры и конфликты. Пусть другие на этот раз поработают за вас посредниками. Водолей Перед тем как сравнивать чьи-то достижения со своими, спросите, зачем вам это? Рыбы Вы ко всему относитесь очень серьезно и легко теряетесь в деталях. Небольшой отдых пойдет вам на пользу. Раньше мы писали, что категорически нельзя делать в Чистый четверг.