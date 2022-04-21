Руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити заявил, что Индия отказала в разрешении на посадку в стране самолета Японии, предназначенного для доставки гуманитарной помощи беженцам из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia. Японское правительство планировало в Индии загрузить в самолет гуманитарную помощь и доставить ее в Польшу и Румынию. Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такаичи раскритиковал премьер-министра Фумио Кисиду по этому поводу, "Очевидно, что правительство не проделало достаточной работы", — отметил Такаичи. Напомним, в Японии призывают РФ вернуть деньги за угнанные самолеты. Дочерняя компания японского банка SMBC Aviation Capital сдала в лизинг России десятки самолетов и теперь не может вернуть их. Мы также писали о том, что Япония приняла санкционные законопроекты для устранения "лазейок" России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.