Террористические группы Газы выпустили два залпа ракет по южному Израилю поздно вечером в среду и ранним утром в четверг, каждый из которых вызвал отдельный ответ ЦАХАЛа. Это стало самой большой перестрелкой со времен 11-дневной войны в мае 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel. Первый пуск из Газы произошел около 22:30, осколки ракеты попали в припаркованный автомобиль и стену у дома в городе Сдерот. На месте происшествия были обнаружены сотни шарикоподшипников, помещенных в ракету. Менее чем через три часа ЦАХАЛ заявил, что ответил авиаударами в центре Газы по военному посту, а также по туннельному комплексу, "содержащему сырые химикаты, используемые для производства ракетных двигателей". Армия обороны Израиля заявила, что ее удар нанес серьезный ущерб по процессу производства ракет в Газе. Вскоре после двух часов террористы Газы выпустили второй залп ракет, который на этот раз состоял из более чем одного снаряда. По данным израильской армии, системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить все четыре ракеты. ЦАХАЛ заявил, что ответил на ракетный залп, а также на более ранний зенитно-ракетный обстрел, нанеся удар по комплексу, используемому силами ПВО ХАМАС. В результате ракетных обстрелов никто из израильтян не пострадал, но два человека получили легкие удары в результате падений, произошедших во время бегства в бомбоубежища. Напомним, Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету. Мы также писали о том, что Израиль передаст Украине каски и бронежилеты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.