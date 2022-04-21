Соперники на выборах президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен провели теледебаты, в ходе которых обсуждали тему Европейского союза и России, а также обменивались взаимными упреками. На основе голосования оказалось, что действующий глава государства победил в дискуссии. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на французский телеканал BFMTV. Макрон на дебатах в среду обвинил лидера ультраправого "Национального объединения" в том, что она в рабстве у президента РФ Владимира Путина из-за многолетнего кредита в российском банке, предоставленном ее партии. Также президент, сторонник проевропейской либеральной платформы, упрекнул евроскептику Ле Пен в неугасающем желании вывести Францию из ЕС. Но, в свою очередь, на дискуссиях пообещала вернуть деньги в карманы миллионов французов, обедневших за время пятилетнего пребывания Макрона в должности главы государства. Нынешние дебаты стали первыми за всю кампанию и сопровождались частыми призывами "не перебивать" друг друга и обвинениями в том, что оппонент не в состоянии руководить Францией. После теледебатов был проведен опрос Elabe, L'express в партнерстве с SFR, показавший, что 59% респондентов считают Макрона более убедительным. За Ле Пен высказались 39% зрителей. Не объявили свою позицию еще 2% участников опроса. Остается не ясным, как это отразится на голосовании в воскресенье, 24 апреля, во втором туре президентских выборов во Франции. Ранее сообщалось, что социологические опросы прочат Макрону в среднем 55,83% накануне выборов. Напомним также Марин Ле Пен заявляла, что в случае ее победы она предложит Франции выйти из НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.