Погода на Пасху 2022 года порадует украинцев сильным потеплением, однако на значительной территории ожидаются грозы. Синоптическая ситуация будет более кардинально меняться с пятницы, а четверг все еще холодный. Смотрите подробный прогноз с 21 по 24 апреля — в материале Styler. По прогнозу Украинского гидрометцентра, 21 апреля осадки возможны по всей стране, кроме разве что Закарпатья и Луганской области. Все еще холодновато – от +7 до +12 градусов. Теплее на востоке и Закарпатье, здесь +12…+15. 22 апреля потеплеет до +10…+16 уже по всей стране, ночью без заморозков, +3…+8. Осадки возможны на западе, несколько меньше на севере и востоке. В субботу 23 апреля температура повысится до +12…+18 градусов, осадки возможны на западе, в центре, юге.

Погода в Украине 21-23 апреля (meteo.gov.ua) На Пасху, 24 апреля , в Украину могут прилететь грозы – на всей территории, кроме мероприятия. Температура воздуха +14…+21 градус.

Погода в Украине 24 апреля (meteo.gov.ua) Раньше мы писали, где будет больше дождей 21 апреля.