Российская Федерация готовит серию массированных кибератак против стран, поддерживающих и финансирующих Украину, а также поставляет ей вооружение, боеприпасы и оборудование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства по кибербезопасности США. Члены сети обмена разведданными "Пять глаз" – внешние разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии – сообщили о готовящихся массовых кибератаках. "Развитие разведывательных данных в последние недели указывает на то, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак", — говорится в заявлении группы. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.