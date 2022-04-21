21 апреля 2022 года – Чистый четверг – особенный день на Страстной неделе. Сегодня упоминаются такие события, как Тайный ужин и омовение Иисусом ног апостолов. В этот день нужно обязательно очиститься душой и телом, а также приветствовать своих близких. Как поздравить родных с Чистым четвергом – читайте ниже в нашем материале Styler. В день, что Чистым величают, Вас сердечно поздравляю. Пусть бережет вас ангел светлый, С Четвергом вас в день приветливый! В канун Пасхи В день очищения и тела, и души Я поздравить спешу вас сегодня И присылаю эти простые стихи. Пусть четверг очистит ваше сердце, Пусть омоет тело и мысли, Как из ведра вода – на вас прольется Благословение Божие во веки! Поздравляю с Чистым Четвергом! Желаю всем содержания печали, Да будет радостно кругом, Болезни и беды идут подальше. Пусть небо нас всех простит и очистит души лучезарно. Очисти душу в этот день светлый, К небу глаза подними, Пусть сердечко любовью цветет, Духовные крылья развернет. Господь всех благословляет К счастью радость во благо. В Чистый Четверг себя познаем, чтобы дерево жизни цвело. Водой родниковой, чистой, Прозрачной, словно серебристой, Смываю все темное, нечистее, Чтобы сердце согрелось раскрытое. Слышу светлый благовест, До окончания идет пост. Пахнут куличи из печи, Пасхальные калачи. Раньше мы писали, как правильно купаться в Чистый четверг.