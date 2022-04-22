Правительство США обнародовало обвинения против бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Его обвиняют в участии во ввозе в страну кокаина и огнестрельного оружия. Эрнандеса экстрадировали в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что Эрнандес получил миллионы долларов от организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в том числе от бывшего лидера мексиканского картеля Синалоа – Хоакина "Эль Чапо" Гусмана. Эрнандес использовал эти средства для собственного обогащения и финансирования своих политических кампаний. В обмен на это Эрнандес и другие официальные лица Гондураса предоставили наркоторговцам защиту от расследования и ареста. Картель также предоставил доступ к правоохранительным органам и военной информации. Кроме того, благодаря Эрнандесу Гондурас не экстрадировал участников наркокартеля в Соединенные Штаты. "Эрнандес злоупотреблял своим положением президента Гондураса с 2014 по 2022 год, чтобы управлять страной как наркогосударством", – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он также отметил, что Эрнандес тесно сотрудничал с другими чиновниками, чтобы защитить партии кокаина, направляющиеся в Соединенные Штаты. Напомним, полиция задержала Эрнандеса в феврале этого года. Мы также писали о том, что в аэропорту Борисполь служебный пес обнаружил почти 2 тысячи таблеток с наркотиками. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.