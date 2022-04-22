Российское правительство ведет подготовку к попытке нейтрализации негативных последствий грядущей беспрецедентной вспышки безработицы в России.

Об этом сообщает Guildhall источник в украинской разведке«По информации украинской разведки правительство РФ готовится к массовой потере рабочих мест населением, что по своим масштабам будет подобно к тому, которое было в 1998 году. По оценкам правительства работу потеряют 11 миллионов россиян. В целях уменьшения негативных последствий массовой безработицы экономический блок правительства РФ предлагает сокращать зарплату сотрудникам больших предприятий, поощрять население к обеспечению себя продуктами питания с приусадебных участков и замещать россиянами трудовых мигрантов. Вместо выплаты пособий по безработице рассматривается привлечение населения к общественным работам», — говорится в сообщении.

«Работу потеряют около 300 тысяч офисных сотрудников. Сокращение нанесет сильный удар по доходам студентов, которые совмещают работу с обучением. Более 10 процентов студентов не смогут продолжить обучение, а это около 500 тысяч человек», — сообщил источник.

«Правительство РФ также прогнозирует массовый отток из страны высококвалифицированных специалистов из различных отраслей, в частности, из IТ-отрасли, отрасли исследований и разработок, высокотехнологической медицины. Дефицит таких специалистов оценивается в качестве основной угрозы для успеха проектов технологического импортозамещения. По оценкам правительства РФ страну покинут более 150 тысяч IT-разработчиков из 300 тысяч, 15 тысяч ученых из 35 тысяч. Также, по оценкам правительства уедут из России дополнительно до 50 процентов молодых ученых и аспирантов, 15 тысяч из 25 тысяч инженеров высоких технологий, а также 50 тысяч квалифицированных врачей из 200 тысяч», — проинформировал источник в украинской разведке.

Как уже сообщалось, Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, предложив держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

21 апреля издание Wall Street Journal сообщило, что Россия стала еще ближе к дефолту, не выполнив обязательства по госдолгу

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк сообщил, что в конце апреля-начале мая западные санкции возымеют эффект на российскую экономику, спровоцировав серьезные социальные вызовы в российском обществе. Наиболее сильный удар придется на отрасли, связанные с электроникой, а также отрасли тяжелой промышленности.