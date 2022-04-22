Официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс прокомментировал свое попадание в список расширенных российских санкций против американских граждан. Чиновник заявил, что "вызвать гнев" Кремля введением таких ограничений он расценивает как похвалу и отличие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Я должен сказать, что это не что иное, как похвала, вызвать гнев правительства, который лжет своему народу, жестоко обращается с соседями и стремится создать мир, в котором свобода и независимость преследуются", — сказал он на брифинге в Госдепартаменте. Прайс добавил, что для него "большая честь разделить эту враждебность с другими правдолюбителями", своими коллегами пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби и спикером Белого дома Джен Псаки, а также рядом журналистов, "выполнивших невероятную работу, делясь резкой, кровавой правдой о действиях России в Украину". Напомним, что в новый список санкций против американских граждан, который 21 апреля представили в МИД РФ, попали, в том числе основатель Facebook (Meta) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис. Ранее сообщалось, что в ответ на западные санкции за войну против Украины, РФ решила расширить список официальных лиц ЕС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.