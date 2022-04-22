22 апреля 2022 года по православному христианскому календарю отмечается Страстная, или Великая пятница. Это самый скорбный день в году, ведь именно в пятницу Иисус прошел через страдания и был распят на горе Голгофа. Что можно делать в этот день, важные традиции и приметы — в материале Styler ниже. Важные традиции, что нужно сделать Это день скорби, траура и смирения. В этот день христианам следует помолиться. Ведь в пятницу Спаситель заплатил своими страданиями за человеческие греходействия. Это самый строгий день во всем Великом посту. Можно только хлеб и воду, а лучше полностью отказаться от еды. Считается, что человек, излишне радостный в этот день, весь следующий год проплачет. Можно ли печь куличи в пятницу В этот день можно сеять капусту и по некоторым поверьям — печь куличи . Говорят, кулич получится целебным. Некоторые источники говорят, что пояса в пятницу не пекут. В церкви говорят, что печь можно, но лучше все же сделать это в другой день. Приметы и поверья в Страстную пятницу Если небо будет звездным — жди урожая зерновых, если весь день облачно, "хлеб будет с сорняком". Если выстиранное белье вывесить в Страстную пятницу, то на нем появятся пятна крови, поэтому стирать в этот день нельзя. В Страстную пятницу можно узнать, нет ли в твоем доме "наговоренной" вещи (с порчей). Для этого из церкви приносят недогоревшую свечу, зажигают ее в доме и обходят все комнаты, поднося ее к разным углам. Говорят, что именно в том месте, где пламя свечи начнет трещать, находится заговоренный предмет. Что нельзя делать Браться за тяжелую работу по дому и огороду – уборка, стирка, вскопывание земли – все это нужно завершить в Чистый четверг. Употреблять мясо, яйца, молочные продукты, пить алкоголь. Веселиться, развлекаться и смеяться. Шить, колоть дрова, копать землю, резать что угодно. В этот день нельзя иметь дело с острыми предметами. Даже хлеб лучше ломать. Раньше мы писали, как приготовить нежный кулич "Чистые руки".