В Швейцарии решили отрегулировать систему размещения граждан Украины, покинувших страну из-за российского вторжения и войны. Теперь беженцы не смогут самостоятельно выбирать, в каком из 29 кантонов (регионов) и у кого им проживать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SWI swissinfo.ch. В швейцарском подразделении Министерства юстиции и полиции Государственном Секретариате по миграции (SEM) заявили, что цель нововведения состоит в размещении зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей кантонов на основе принципа пропорциональности. Как отметил представитель SEM Давид Келлер на пресс-конференции в четверг, Секретариат хочет "обеспечить большую стабильность как для беженцев, так и для кантональных органов, ответственных за социальное обеспечение и образование, с тем чтобы избежать непропорционального распределения нуждающихся в защите". С трудом в организации распределения из-за большого количества беженцев испытывают Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тичино. Чиновники добавили, что семьи и сложившиеся группы беженцев смогут оставаться вместе, а остальные будут распределяться по стране на основании указаний властей. Если кто-нибудь захочет изменить кантон, то согласие на это должно будет дать кантональная власть с учетом принципа пропорциональности. Ранее РБК-Украина писала о легализации украинцев в ЕС, и почему временная защита лучше статуса беженца. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.