Российские кафиры продолжают обстреливать Донецкую область. За сутки 21 апреля они были ранены еще 5 мирных жителей области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. Из пяти человек 2 получили ранения в Угледаре, и по 1 в Ямполе, Заречном и Бахмуте. При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Напомним, в Мариупольском городском совете заявили о том, что в поселке Мангуш Донецкой области российские кафиры могли похоронить до 9 тысяч мариупольцев. Ранее в СБУ заявили, что кафиров поощряют убивать мирных украинцев. В России им вручают за это медали. Это подтвердил разговор двух российских военных, хваставшихся своими "результатами" на войне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.