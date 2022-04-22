В США Федеральная комиссия по связи (FCC) инициировала штрафные меры на сумму 660 639 долларов по отношению к небольшому оператору беспроводной связи в штате Монтана. По данным членов комиссии, он косвенно контролируется российскими олигархами с 2011 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Соответствующее решение у FCC поддержали все члены комиссии. Речь идет о штрафе для лондонской Truphone Ltd, владельца iSmart Mobile из Монтаны, за превышение установленных законом ограничений на владение иностранными физическими или юридическими лицами, связанными с лицензиями, выданными Федеральной комиссией по связи без одобрения. FCC также требует от Truphone немедленно подать корректирующие заявки на передачу управления. Глава Комиссии Джессика Розенворсел заявила, что FCC после вторжения РФ в Украину "начала внутреннюю оценку прав собственности России на телекоммуникационные интересы в Соединенных Штатах", и отметила, что действия по Truphone стали результатом такой проверки. Так, у Truphone есть 30 дней, чтобы уплатить штраф или подать письменное уведомление об отмене или уменьшении суммы. В комиссии заявили, что в ходе расследования о Truphone, контролируемом российским миллиардером Романом Абрамовичем и его детьми, выяснилось, что она владеет долей в компании в Монтане. В компании Truphone, в свою очередь, подтвердили, что Абрамович является миноритарным инвестором в бизнесе с 2013 года из-за Minden Worldwide. В заявлении компании от 1 апреля говорится, что "в свете недавних глобальных событий совет директоров назначил FRP Advisory для поддержки компании в немедленном рассмотрении ее стратегических вариантов". Ранее сообщалось, что в Великобритании заморозили 10 млрд. долларов активов двух бизнес-партнеров Абрамовича. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.