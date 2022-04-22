Российские оккупанты продолжают обстрелы сел освобожденной части Херсонской области и пограничных сел Криворожского района. При этом, за день 21 апреля, жертв не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула. Он отметил, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе стабильна и полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. При этом идут позиционные бои на дальних подступах – в Херсонской области, но в Криворожском районе и в Днепропетровской области врага нет. "Гуманитарная ситуация в городе (Кривом Роге, — ред.) нормальная. Вся инфраструктура работает, магазины работают, транспорт ходит по графику, больницы снабжаются всеми необходимыми медикаментами", — завил Вилкул. Он также добавил, что коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе. Напомним, Вилкул рассказал о том, как кафиры сорвали гуманитарный коридор из Херсонской области, задержали старшего колонны и обстреливали позиции ВСУ. Ранее в Кривом Роге на "Криворожстали" возобновили производство чугуна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.