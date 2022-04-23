Амстердамский торговый банк, дочернее финансовое учреждение подсанкционного российского Альфа-Банка, признан банкротом. Финансовые проблемы банка связаны с массовым оттоком клиентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financieele Dagblad. Российский банк Amsterdam Trade Bank, принадлежащий российским олигархам, объявил о банкротстве. Неспособность выполнять свои финансовые обязательства вызвана тем, что другие банки и контрагенты после вторжения России в Украину стали бойкотировать учреждение. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.